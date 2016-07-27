Посилення військової присутності РФ в окупованому Криму заважає врегулюванню конфлікту - Держдеп
Заяви Кремля про посилення військової присутності на кордонах з Україною, а також в окупованому Криму, не відповідають духу зобов'язань, які взяла на себе Москва з вирішення конфлікту.
Про це повідомив речник Держдепу США Джон Кірбі під час брифінгу з журналістами.
"Ми бачили ці заяви і ознайомлені з повідомленнями медіа про них. Якщо це відповідає дійсності, ми вважаємо, що це, очевидно, суперечить нинішнім зусиллям, спрямованим на припинення насильства і деескалацію напруженості на сході України, згідно з зобов'язаннями Росії", - заявив Кірбі.
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Кірбі в черговий раз закликав Росію виконувати Мінські домовленості.
У Держдепі підкреслили, що "Крим завжди буде частиною України".
Раніше глава Міноборони РФ Шойгу заявив про розгортання Росією в Південному окрузі 13 дивізій і понад двох десятків полків протягом останніх трьох років. Крім того, він зазначив про розгортання "самодостатнього" угруповання військ на території Криму.