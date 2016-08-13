У Туреччині після спроби перевороту більше 80 тисяч осіб втратили роботу

Про це заявив прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим, передає РБК з посиланням на Reuters.

За словами прем'єра, в це число входять судді, солдати і держслужбовці.

Читайте такожНАТО не ставить під сумнів членство Туреччини в альянсі

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні. Під час спроби держперевороту загинули більше 190 осіб, понад 1,4 тис. були поранені.