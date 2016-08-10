Перший турецький військовий попросив притулок в США після провалу путчу - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американські джерела, інформує РБК.

За їх словами, офіцер працював у штаб-квартирі Об'єднаних збройних сил НАТО, яка знаходиться в Норфолку (штат Вірджинія). Співрозмовники агентства не назвали ні його ім'я, ні ранг.

Джерело в турецькому посольстві у Вашингтоні розповіло, що мова може йти про турецького контр-адмірала Мустафі Угурлу. У Туреччині виписаний ордер на його затримання, проте 22 липня Угурлу залишив свої документи - зокрема, посвідчення особи на сайті НАТО, Reuters знайшов згадку про Угурлу. У матеріалі він характеризується як помічник начальника штабу.

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Як зазначає агентство, прохання про притулок у США зі сторони турецького військового - це перший подібний випадок. Він може погіршити відносини двох країн.

Представник Пентагону капітан Джефф Девіс відмовився коментувати цю інформацію, переадресувавши питання про турецьких військових Анкарі.