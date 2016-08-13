У Швейцарії в результаті нападу поранено 7 пасажирів потягу – ЗМІ
На місці події проводиться масштабна поліцейська операція.
У Швейцарії в результаті нападу опіки й ножові поранення отримали як мінімум сім чоловік, включаючи нападника. Серед постраждалих є шестирічна дитина, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Агентство Reuters повідомляє, що у них опіки і ножові поранення.
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Згідно із заявою поліції кантону Санкт-Галлен, напад скоїв 27-річний громадянин Швейцарії, передає France Press.
Чоловік, за даними поліції, був озброєний щонайменше одним ножем. Крім того, у нього була легкозаймиста рідина, яку він розлив у поїзді та підпалив. В результаті пожежі постраждав сам нападник, повідомляє поліція. Про його мотиви наразі нічого невідомо.
На місці події проводиться масштабна поліцейська операція.