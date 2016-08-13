У Швейцарії в результаті нападу поранено 7 пасажирів потягу – ЗМІ

У Швейцарії в результаті нападу опіки й ножові поранення отримали як мінімум сім чоловік, включаючи нападника. Серед постраждалих є шестирічна дитина, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Агентство Reuters повідомляє, що у них опіки і ножові поранення.

Читайте такожУ Лондоні виходець із Сомалі засуджений до довічного ув'язнення за напад на пасажирів метро

Згідно із заявою поліції кантону Санкт-Галлен, напад скоїв 27-річний громадянин Швейцарії, передає France Press.

Чоловік, за даними поліції, був озброєний щонайменше одним ножем. Крім того, у нього була легкозаймиста рідина, яку він розлив у поїзді та підпалив. В результаті пожежі постраждав сам нападник, повідомляє поліція. Про його мотиви наразі нічого невідомо.

На місці події проводиться масштабна поліцейська операція.