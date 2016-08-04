Різанина в Лондоні: поліція розповіла нові подробиці нападу на Рассел-сквер

Про це повідомляє Reuters з посиланням на помічника комісара лондонської поліції Марка Роулі, інформує РБК.

За його словами, говорити про терористичні мотиви атаки не можна, оскільки свідчень «радикалізації» затриманого немає. Швидше за все, зазначив помічник комісара, мова йде про психічні проблеми.

«Вся робота, яку ми виконали до цього моменту, вказує на те, що причиною інциденту стали психічні проблеми», - сказав він.

«Ми віримо, що це була спонтанна атака і що жертви обирались навмання», - підкреслив помічник комісара.

Крім того, Роулі повідомив, що загибла внаслідок атаки - громадянка США. Постраждали громадяни США, Ізраїлю, Австралії та Великобританії.

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19-річний молодий чоловік з ножем напав на перехожих на Рассел-сквер, який знаходиться в центрі Лондона, неподалік від Британського музею. В результаті атаки загинула 60-річна жінка і п'ять людей постраждали.

Співробітникам правоохоронних органів вдалося затримати підозрюваного за допомогою електрошокера. Пізніше він був заарештований.

Роулі раніше називав тероризм однієї з можливих версій в розслідуванні нападу. Крім того, він зазначав, що «психічний стан» затриманого - це важливий фактор у цьому інциденті і одна з головних ліній розслідування».