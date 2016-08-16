У Польщі ввели кримінальне покарання за термін "польські табори смерті"

Про це повідомляє Радіо Польща.

"Ми не можемо обмежуватися виключно вербальними протестами. Польський уряд, від імені якого я сьогодні виступаю, оголошує Польщі і світові, що ми з усією повагою будемо ставитися до образ і наклепів, які зневажатимуть добре ім’я Польщі, та тих поколінь поляків, які зазнали трагедії і страждань внаслідок наступу нацистської Німеччини", - сказав Міністр справедливості Збіґнєв Зьобро.

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Згідно з проектом закону, який прийняв уряд, за використання терміну "польські табори смерті" обвинуваченому загрожуватиме три роки в’язниці.

За словами міністра справедливості, проект допоможе ефективно відстоювати правову та історичну правду.

Як повідомляв УНІАН, у липні сейм Польщі проголосував за резолюцію "Про встановлення 11 липня Днем пам’яті поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА".