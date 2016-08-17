Джоан Роулінг випустить три нових книги про світ Гаррі Поттера
20:51, 17 серпня 2016Світ
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Британська письменниця Джоан Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера, має намір випустити три нові книги, присвячені світу чарівників.
REUTERS
Книги будуть опубліковані в електронному вигляді 6 вересня, ціна кожної з них становитиме близько $3, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Time.
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Збірники будуть називатися "Влада, політика і надокучливі полтергейсти", "Героїзм, труднощі та небезпечні хобі" і "Хогвартс: неповне і ненадійне керівництво".
На початку серпня надійшла в продаж друкована версія книги про Гаррі Поттера під назвою "Гаррі Поттер і прокляте дитя", яка стала восьмою частиною циклу, написаною Джоан Роулінг.
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