Джоан Роулінг випустить три нових книги про світ Гаррі Поттера

Книги будуть опубліковані в електронному вигляді 6 вересня, ціна кожної з них становитиме близько $3, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Time.

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Збірники будуть називатися "Влада, політика і надокучливі полтергейсти", "Героїзм, труднощі та небезпечні хобі" і "Хогвартс: неповне і ненадійне керівництво".

На початку серпня надійшла в продаж друкована версія книги про Гаррі Поттера під назвою "Гаррі Поттер і прокляте дитя", яка стала восьмою частиною циклу, написаною Джоан Роулінг.