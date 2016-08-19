Влада Франції обмежила зйомки сцен з насильством для кінофільмів

"Нам офіційно заборонили знімати автокатастрофи, пограбування банків, перестрілки, а також акторів у поліцейській і військовій формі. Такі сцени можуть порушити громадський спокій", - розповів продюсер Рафаель Бенолье, передає Lenta.ru з посиланням на Variety.

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Кінопроекти змушені шукати майданчики для роботи в інших країнах. Так, через обмеження знімальна група фільму "Вигорання", який знімає режисер Ян Гозлан, була змушена переїхати з Парижа в Амстердам. Це ж довелося зробити і команді трилера "Айріс" Джаліля Леспера.

Зйомки шостої частини франшизи "Місія нездійсненна", які повинні стартувати у Франції в січні 2017 року, пройдуть в умовах підвищеної обережності. "Ми повинні будемо повідомляти місцевим жителям про всі особливості зйомки, а постріли і вибухи повинні бути заглушені", - пояснив керівник компанії Mission Cinema Мішель Гомез.

В 2015-2016 роках у Франції була здійснена серія терактів. Останній із них стався 14 липня в Ніцці, коли вантажівка в'їхала на повній швидкості на багатолюдну набережну. Загинули 85 людей. Найбільші теракти були здійснені 13 листопада 2015 року в Парижі та його передмістях, їх жертвами стали 130 осіб.