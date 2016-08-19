В Алеппо тривають бої попри намагання ООН досягти тимчасового перемир'я

Про це в п'ятницю, 19 серпня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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Військові літаки сирійської армії завдали низку авіаударів по південних і східних районах Алеппо, які утримує сирійська опозиція, інформує dpa з посиланням на правозахисників. Запеклі бої тривають і в південно-західній частині Алеппо біля військового комплексу, який перебуває під контролем повстанців.

Бійці сирійської опозиції, у свою чергу, обстрілюють райони у західній частині міста, які утримує армія сирійського президента Башара Асада.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійська авіація вперше з початку конфлікту в Сирії завдала удару по місту Хасак, частина якого перебуває під контролем загонів народної самооборони курдів (YPG).