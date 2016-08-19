В Алеппо тривають бої попри намагання ООН досягти тимчасового перемир'я
Сирійські урядові війська та повстанці продовжують обмінюватися ударами в Алеппо на тлі намагань Організації Об'єднаних Націй (ООН) досягти тимчасового гуманітарного перемир'я між сторонами.
Про це в п'ятницю, 19 серпня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
Читайте такожМосква і Дамаск застосовують запалювальну зброю у Сирії - правозахисники
Військові літаки сирійської армії завдали низку авіаударів по південних і східних районах Алеппо, які утримує сирійська опозиція, інформує dpa з посиланням на правозахисників. Запеклі бої тривають і в південно-західній частині Алеппо біля військового комплексу, який перебуває під контролем повстанців.
Бійці сирійської опозиції, у свою чергу, обстрілюють райони у західній частині міста, які утримує армія сирійського президента Башара Асада.
Раніше УНІАН повідомляв, що сирійська авіація вперше з початку конфлікту в Сирії завдала удару по місту Хасак, частина якого перебуває під контролем загонів народної самооборони курдів (YPG).