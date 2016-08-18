Авіація Асада вперше завдала удару по курдах в місті Хасака

Раніше в місті сталися сутички між курдськими силами і сирійською армією, передає Бі-бі-сі.

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Про бомбардування повідомляють представники курдських загонів самооборони і правозахисники. Представник YPG повідомляє про загиблих і поранених, їх кількість поки не відома. Крім цього представник сил самооборони заявив, що по курдських частинах міста веде вогонь урядова артилерія. Також у місті тривають збройні сутички.

Сутички між курдами і сирійською армією в Хасаку тривають вже кілька днів. Протистояння почалося з сутички між двома групами на міському ринку. Курди звинувачують режим у спробах спровокувати конфлікт.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що війська Асада атакували першими, сирійські державні ЗМІ сутички в Хасаку поки не висвітлювали.

Раніше сили курдів і урядова армія в Хасаку співпрацювали в боротьбі з екстремістським угрупованням "Ісламська держава". Зокрема, сили YPG за підтримки сирійських і російських захопили стратегічну авіабазу під Алеппо в лютому.