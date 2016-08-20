Парламент Туреччини погодив нормалізацію відносин з Ізраїлем, зіпсованих інцидентом з Mavi Marmara

Як повідомляє Радіо Свобода, на ратифікацію цієї угоди очікували ще минулого місяця, але тоді її довелося відкласти через спробу держперевороту в Туреччині.

У Ізраїлі ж угода про відновлення відносин з Туреччиною після кризи із загибеллю її громадян, що намагалися прорвати встановлену Ізраїлем блокаду Сектору Газа 6 років тому, вже схвалена.

За угодою, Ізраїль має протягом 25 днів від набуття нею чинності виплатити родичам 10 загиблих загалом 20 мільйонів доларів. Крім того, Ізраїль дозволить Туреччині доставляти гуманітарну допомогу для жителів Сектору Газа, але через ізраїльський порт Ашдод.

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Туреччина зі свого боку погодилася, що не намагатиметься притягнути в цій справі до кримінальної чи фінансової відповідальності жодного ізраїльтянина.

Відносини між Туреччиною й Ізраїлем перервалися після того, як так звана "флотилія свободи" чи "флотилія миру" – група з шести суден із гуманітарною допомогою для палестинців, яку значною мірою спорядила Туреччина, – намагалася 31 травня 2010 року, попри попередження ізраїльської сторони, порушити встановлену Ізраїлем морську блокаду Сектору Газа, контрольовану радикальним антиізраїльським угрупованням ХАМАС.

На судна висадився ізраїльський десант, щоб зупинити їхній рух до Гази. У сутичках, які виникли на борту одного з суден Mavi Marmara, загинули 10 пропалестинських активістів-громадян Туреччини (один із них мав також громадянство США).

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Ще майже 190 активістів, за турецькими даними, були травмовані внаслідок рейду. Активісти заявляли, що ізраїльтяни стріляли в них безпідставно; ізраїльські військові твердять, що саме напад активістів змусив їх до самооборони.

Дії Ізраїлю стосовно флотилії також гостро критикувала міжнародна спільнота. Натомість ізраїльське розслідування не знайшло порушень міжнародного права в діях десантників. Однак прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пізніше визнав, що в діях десантників були помилки.

Ізраїль наполягає, що блокада Гази необхідна, щоб не допустити потрапляння зброї до рук радикалів, а гуманітарну допомогу палестинцям треба доставляти через територію Ізраїлю для контролю її вмісту.