Ізраїль і Туреччина мають намір відновити дипломатичні відносини – NYT

Ізраїль і Туреччина досягли попередніх домовленостей про повне відновлення дипломатичних відносин. Про це з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю повідомляє The New York Times.

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Високопоставлений ізраїльський чиновник, який зволів залишитися анонімним, повідомив виданню, що угода на разі не завершена. Ізраїль планує створити фонд для виплати компенсацій сім'ям загиблих на кораблі.

Відносини двох країн зіпсувалися після конфлікту в 2010 році між ізраїльськими військовими і турецькими активістами, які намагалися прорвати блокаду сектора Газа. Тоді ізраїльські спецпризначенці захопили судно Mavi Marmara, яке перевозило допомогу до Гази. У цьому інциденті загинули десять активістів.