Афганські війська відбили у талібів стратегічно важливий повіт Ханабад

Про це повідомила місцева влада. Раніше афганські війська були змушені відступити в столицю провінції Кундуз, за деякими даними, залишивши зброю і військові машини, передає Бі-бі-сі. В результаті нападу сотні мирних жителів втекли у бік провінції Тахар.

Читайте такожСША уповільнять виведення військ із Афганістану"Талібан" напав на повіт з декількох напрямків, і ми чинили опір протягом декількох годин, однак не отримали підтримки", - сказав глава Ханабаду.

Таліби також оголосили про захоплення повіту Хесарак в провінції Нангархар в приблизно 500 км на південь від Кундуза, однак місцевий уряд заперечує втрату контролю над цим районом.

"Талібан" успішно захоплює афганські території, після того, як іноземні війська офіційно припинили активні військові дії в 2014 році.

Служби безпеки Афганістану в даний час борються з талібами в майже половині з 34 афганських провінцій.

Раніше на цьому тижні "Талібан" захопив район в сусідній провінції Баглан, бої також тривають в Гільменді та на півдні і сході провінції Нангархар.