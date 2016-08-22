Іран заявив про припинення використання бази Хамадан російською авіацією

Російська військова авіація більше не використовує іранську авіабазу Хамадан, заявив офіційний представник МЗС Ірану Бахрам Касімі в понеділок на прес-конференції, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представник МЗС підкреслив, що домовленість між Іраном і Росією спочатку передбачала лише тимчасове використання аеродрому російськими ВПС для ударів по екстремістам.

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Ці удари проводилися "з повним взаєморозумінням і з дозволу Ірану", сказав іранський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані. База Хмеймім в сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, нібито не підходить для масивних Ту-22М3 – одних з найбільших бомбардувальників світу.