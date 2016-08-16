Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані (фото)

Досі стратегічні бомбардувальники здійснювали вильоти з бази Моздок у Південній Осетії, пише Європейська правда з посиланням на Al-Masdar News. Однак домовленість між Іраном і Росією дозволить РФ скоротити час польоту на 60%, зберігаючи Кремлю гроші і збільшуючи ефективність авіаударів.

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Для здійснення ударів по цілях поблизу Пальміри російським літакам треба було пролетіти 2150 км, від бази Хамедан до Пальміри – 900 км.

Видання зазначає, що база Хмеймім у сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, не підходить для масивних Ту-22М3 – одних із найбільших бомбардувальників світу.