Саркозі заявив про намір знову стати президентом Франції - Le Figaro

"Я вирішив бути кандидатом на президентських виборах в 2017 році. Франція вимагає повної віддачі. Я відчув, що у мене є сили, щоб вести цю боротьбу в такий болючий період для нашої історії", - йдеться на звороті книги Саркозі, пише ZN.ua з посиланням на Le Figaro.

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Колишній президент Франції в книзі зазначив, що "сумнівався, чи повертатися в політичний дискурс".

Саркозі наголошує, що "довгий час лише слухав", а потім зважився знову боротися за президентське крісло.

Відзначається, що на своїй сторінці в Facebook екс-президент Франції і, очевидно, майбутній кандидат на цю посаду написав: "Ця книга буде відправною точкою". У ній він також спробував окреслити свою програму, яка буде ґрунтуватися на п'яти стовпах": правда, боротьба за французьку ідентичність і спосіб життя, конкурентоспроможність Франції, "щоб вона знову стала економічно могутньою країною", відновлення авторитету влади, "свободі і відновленні надії на майбутнє".