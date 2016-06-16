Саркозі назвав помилкою інтеграцію України в НАТО і Європу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Саркозі сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Україна не може вибирати одного або іншого з партнерів: Україна є другом Росії і повинна бути другом Європи. Це причина, через яку я завжди вважав, що буде помилкою інтегрувати Україну в НАТО, інтегрувати Україну в Європу», - сказав Саркозі.

За його словами, Україна є «мостом» між Росією та Європою, і необхідно стабілізувати ситуацію.

При цьому Саркозі вважає, що «є російськомовна меншина, яка відчуває себе обмеженою в Україні».

«Потрібно, щоб був певний момент, і цю меншість буде захищено з повагою суверенітету України, який безсумнівний і не оскаржується», - сказав він.

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«Я хочу сказати, що найбільшим злом, найгіршим рішенням і дуже негативним рішенням українського уряду буде усунення російської мови як офіційної мови України, коли 30% населення говорить російською. Не можна заборонити їм говорити російською», - додав він.

При цьому Саркозі відмовився відповідати на пряме запитання про приналежність Криму.

«Крим згадувався в «Мінськ-2»? Ні. Чому ви хочете, щоб я був більшим реалістом, ніж король? У «Мінськ-2» немає жодного слова щодо Криму, чому ви хочете, щоб я вам говорив на цю тему?» - сказав Саркозі.

За його словами, якщо сторони хочуть вийти з кризи, необхідно дивитися в майбутнє, якщо ви хочете залишитися там, то дивіться в минуле».

Також Саркозі виступив за скасування санкцій проти РФ, але, на його думку, перший крок для цього повинна зробити Росія.

«Я серед тих, хто вважає, що треба прибрати санкції, у нас і без цього достатньо проблем. Ми не можемо дозволити собі страждати, і найсильніший повинен простягнути руку першим. Найсильніший - це Росія, і це президент Путін», - додав він.

Саркозі заявив, що Європа і Росія повинні працювати разом, аби уникнути нової «холодної» війни.

«Я приїхав до Москви, оскільки відносини між Європою і Росією не є тим, чим вони повинні бути. Ніколи ці стосунки не були такими холодними. Вважаю, що Європі необхідно працювати рука об руку з Росією. Я не хотів би нової «холодної» війни. «Холодна» війна не в наших інтересах, не в інтересах європейців», - сказав він.

Крім того, Саркозі висловився про «авторитет» президента РФ Володимира Путіна.

«Росія - найбільша країна в світі. Багато людей думали в 90-му році, що Росія тепер викреслена з дипломатичної карти світу. В 2016 році так ніхто вже не думає. Росія знову зайняла своє місце», - сказав він.

«Авторитет пана Путіна ніхто не заперечує, його місце ніхто не заперечує в усьому світі. Росія повинна зайняти те місце, яке має в світі», - підкреслив Саркозі.