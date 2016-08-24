Сирійська влада звинуватила Туреччину в порушенні суверенітету

За даними сирійського державного телебачення, МЗС Сирії засудив військову операцію Туреччини на території країни в районі міста Джераблус в рамках боротьби з "Ісламським державою", повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Сирійський МЗС заявив, що будь-які операції по боротьбі з тероризмом у межах кордонів держави повинні проводиться за погодженням із Дамаском, і звинуватив Анкару в тому, що вона намагається замінити ІДІЛ іншими терористичними угрупованнями, називаючи їх повстанцями.

Як повідомляв УНІАН, бронетанкові підрозділи турецької армії перетнули кордон з Сирією і ведуть вогонь по цілям терористичного угруповання "Ісламська держава".