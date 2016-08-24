Турецькі танки перетнули кордон із Сирією - ЗМІ

За даними телеканалу Haberturk, 10-15 танків висунулися в напрямку міста Джараблус, повідомляє ТАСС. Перед тим як бронетехніка перетнула кордон, прикордонний район зазнав обстрілів ВПС Туреччини. Удари були нанесені по деяким цілем ІД.

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Танки ЗС Туреччини перетнули кордон із Сирією у рамках розпочатої минулої ночі турецькою армією операції "Щит Євфрату", метою якої називають підтримку наземним силам сирійської опозиції в зачистці Джараблуса від бойовиків ІД.