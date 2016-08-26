МЗС Білорусі про раптові військові навчання Росії: необхідно інформувати про їхні цілі
Міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей заявляє, що військові навчання біля кордонів сусідніх держав повинні бути прозорими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.
Очільник білоруського зовнішньополітичного відомства зазначив, що не може коментувати фактори проведення військових навчань на території Росії. При цьому він вважає, що Збройні сили будь-якої країни повинні бути в стані бойової готовності. На його думку, це необхідно, щоб запобігти можливій агресії. "Найголовніше, щоб цей процес був транспарентним. Якщо проводяться військові навчання з перевищенням певного ліміту чисельності й участю відповідної кількості бойової техніки, то на них, зазвичай, запрошуються міжнародні спостерігачі, військові аташе, акредитовані в тій чи іншій країні. Цей процес повинен бути транспарентним, і таким, щоб це не викликало побоювання у країн-сусідів і у інших країн", - сказав Макей.
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Також він вважає, що необхідно інформувати про цілі військових навчань.
Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.
25 серпня президент РФ Володимир Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка триватиме до 31 серпня. Заступнику міністра оборони РФ Анатолію Антонову доручено поінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності військ.