МЗС Білорусі про раптові військові навчання Росії: необхідно інформувати про їхні цілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

Очільник білоруського зовнішньополітичного відомства зазначив, що не може коментувати фактори проведення військових навчань на території Росії. При цьому він вважає, що Збройні сили будь-якої країни повинні бути в стані бойової готовності. На його думку, це необхідно, щоб запобігти можливій агресії. "Найголовніше, щоб цей процес був транспарентним. Якщо проводяться військові навчання з перевищенням певного ліміту чисельності й участю відповідної кількості бойової техніки, то на них, зазвичай, запрошуються міжнародні спостерігачі, військові аташе, акредитовані в тій чи іншій країні. Цей процес повинен бути транспарентним, і таким, щоб це не викликало побоювання у країн-сусідів і у інших країн", - сказав Макей.

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Також він вважає, що необхідно інформувати про цілі військових навчань.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.

25 серпня президент РФ Володимир Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка триватиме до 31 серпня. Заступнику міністра оборони РФ Анатолію Антонову доручено поінформувати військових аташе іноземних держав про проведення раптової комплексної перевірки бойової готовності військ.