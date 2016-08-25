У розвідці пояснили, яку загрозу для України несе раптова перевірка боєготовності військ Росії (відео)

Так він прокоментував оголошення в Росії раптової перевірки боєготовності прикордонних із Україною військових округів, передає Радіо Свобода.

"Цей процес спрямований на демонстрацію Росією своєї військової могутності, ми не виключаємо, що задекларована мета цих навчань – перевірити боєготовність Збройних сил – може бути змінена в будь-який момент вищим державним керівництвом Росії", – сказав Скібіцький.

За словами представника ГУР, загроза такої перевірки для України полягає насамперед у нарощенні угруповання російських військ поблизу кордону з Україною.

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"Перш за все ми повинні пригадати, які дії Росії були в минулі роки. Навчання "Кавказ-2008" – саме тоді теж створювалося ударне угруповання, яке задіювалося для агресивних дій на території Грузії. Друге – потужне угруповання створювалося під час Олімпіади в Сочі 2014 року. Після цього це угруповання було задіяне до анексії Криму. Третє – 2014 року теж влітку були проведені навчання поблизу кордонів нашої держави, теж була раптова перевірка, було створене потужне угруповання російських військ біля наших кордонів, які потім зайшли на нашу територію і почали агресію Росії проти нашої держави. Ось у цьому загроза для нашої держави і полягає", – сказав він.

Скібіцький додав, що українська розвідка буде відстежувати переміщення російських військ.

Як повідомляв УНІАН, раптова перевірка боєготовності збройних сил Росії оголошена з 25 по 31 серпня в Південному, Західному і Центральним округах, а також на Північному флоті. Вона стосується і Повітряно-космічних сил, й ВДВ.

Так, глава Міністерства національної оборони Польщі Антоні Мацеревич викликав командування Збройних сил щодо дій Росії.