У розвідці пояснили, яку загрозу для України несе раптова перевірка боєготовності військ Росії (відео)
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляє, що російська влада може змінити задекларовану мету нових військових навчань у Росії в будь-який момент.
Так він прокоментував оголошення в Росії раптової перевірки боєготовності прикордонних із Україною військових округів, передає Радіо Свобода.
"Цей процес спрямований на демонстрацію Росією своєї військової могутності, ми не виключаємо, що задекларована мета цих навчань – перевірити боєготовність Збройних сил – може бути змінена в будь-який момент вищим державним керівництвом Росії", – сказав Скібіцький.
За словами представника ГУР, загроза такої перевірки для України полягає насамперед у нарощенні угруповання російських військ поблизу кордону з Україною.
Читайте такожМіноборони Литви відреагувало на раптову перевірку боєготовності ЗС Росії
"Перш за все ми повинні пригадати, які дії Росії були в минулі роки. Навчання "Кавказ-2008" – саме тоді теж створювалося ударне угруповання, яке задіювалося для агресивних дій на території Грузії. Друге – потужне угруповання створювалося під час Олімпіади в Сочі 2014 року. Після цього це угруповання було задіяне до анексії Криму. Третє – 2014 року теж влітку були проведені навчання поблизу кордонів нашої держави, теж була раптова перевірка, було створене потужне угруповання російських військ біля наших кордонів, які потім зайшли на нашу територію і почали агресію Росії проти нашої держави. Ось у цьому загроза для нашої держави і полягає", – сказав він.
Скібіцький додав, що українська розвідка буде відстежувати переміщення російських військ.
Як повідомляв УНІАН, раптова перевірка боєготовності збройних сил Росії оголошена з 25 по 31 серпня в Південному, Західному і Центральним округах, а також на Північному флоті. Вона стосується і Повітряно-космічних сил, й ВДВ.
Так, глава Міністерства національної оборони Польщі Антоні Мацеревич викликав командування Збройних сил щодо дій Росії.