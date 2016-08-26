У Кремлі розповіли про телефонну розмову Путіна та Ердогана

Про це йдеться у повідомленні прес-служби російського президента за підсумками телефонної розмови глав держав.

"Путін та Ердоган провели ґрунтовний обмін думками щодо ситуації в Сирії; наголошено на важливості спільних зусиль у боротьбі з тероризмом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обговорювалися питання подальшого розвитку російсько-турецького співробітництва у політичній та торговельно-економічній сферах у світлі домовленостей, досягнутих на зустрічі у Санкт-Петербурзі 9 серпня.

Домовлено продовжити особисте спілкування з двостороннього та міжнародного порядку денного, зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як у листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела стосовно Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

9 серпня 2016 року на зустрічі з Ердоганом у Санкт-Петербурзі Путін заявив про бажання відновити діалог з Туреччиною.