У Туреччині заявили, що Путін ігнорує дзвінки Ердогана через Су-34

Про це повідомив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Anadolu.

"29 січня 2016-го року Росія вкотре порушила повітряний простір Туреччини. Після цього президент Ердоган намагається зв'язатися з Володимиром Путіним по телефону, на що російська сторона не реагує", - зазначив він.

Крім того, Калин розповів, що "з одного боку Путін уникає контакту з Ердоганом, а з іншого заявляє, що з ним ніхто зв'язувався".

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Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-космічних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.

Інцидент стався напередодні. У суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.

Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

У Міноборони РФ заперечують відомості Анкари.