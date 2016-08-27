Росія зняла заборону на чартерні рейси до Туреччини - ЗМІ

Про це передає РІА Новости з посиланням на джерело у відомстві.

"Від сьогодні зняті обмеження на польоти в Туреччину чартерних рейсів", — сказав він.

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Нагадаємо, що з 1 грудня 2015 року чартерні повітряні перевезення між Росією і Туреччиною були заборонені. Заборона була введена урядом Росії як один зі "спеціальних економічних заходів впливу на Туреччину" у зв'язку з погіршенням відносин двох країн, подальшим знищенням турецькими винищувачами російського бомбардувальника Су-24 над турецькою територією.

Тією ж постановою уряду російським туроператорам було наказано "утримуватися" від продажу росіянам путівок до Туреччини. Проте регулярне авіасполучення між двома країнами зупиняти не стали, тому туристи, які бажають відправитися у Стамбул або на турецькі курорти самостійно, цілком можуть це зробити.