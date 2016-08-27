У Москві кілька десятків російських радикалів напали на посольство України (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, кілька десятків агресивно налаштованих людей прибули близько 22:07 за київським часом до будівлі Української дипмісії.

Спочатку вони скандували гасла: "Хунту до відповіді", "Пам'ятаємо Одесу, пам'ятаємо Донбас", "Не забудемо, не пробачимо", "Руки геть від наших дипломатів", а також розгорнули плакати з аналогічними написами.

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Після цього радикали запалили фаєри, а потім почали кидати в посольство яйця і помідори.

Поліція заздалегідь знала про акції і посилила заходи безпеки, однак після початку атаки на диппредставництво російські правоохоронці реагували мляво. Після попереджень про те, що акція не узгоджена, були показово затримані три людини, в той час як основна маса нападників спокійно залишила майданчик біля посольства.

Раніше РІА Новости повідомило, що у ніч на 27 серпня у Києві невідомі розписали будівлю Російського центру науки і культури гаслами з вимогою звільнити незаконно засуджених у РФ українців.