У Києві невідомі розписали будівлю Росспівробітництва

Як повідомив РІА Новости глава представництва Костянтин Воробйов, інцидент стався сьогодні вночі.

За його словами, активісти, судячи з усього, «радикального угруповання С14 вигукували провокаційні гасла».

"Їх суть зводилася до того, щоб ми звільнили політичних ув'язнених, які у нас не утримуються, та інші традиційні для цієї ситуації гасла", — сказав Воробйов.

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Після цього вони розмалювали фасад будівлі написами, серед яких були заклики звільнити Сенцова і Кольченка, а також назва «угруповання С14».

Як повідомив ще один представник РЦНК, кілька людей із нападників знімали те, що відбувається на відео.

За словами Воробйова, під час інциденту ніхто не постраждав. Поліцію вдалося викликати тільки через 15 хвилин. Поліцейські склали протокол і попросили записи камер зовнішнього спостереження, сказав глава представництва.

У Нацполіції заявили, що задокументували факт нападу, але кримінальну справу поки що відкривати не стали.

Воробйов зазначив, що це вже четвертий випадок нападу на будівлю цього року. У липні невідомі в масках закидали будівлю Росспівробітництва фаєрами, на фасаді та дверях залишилися сліди кіптяви.