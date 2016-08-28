Туреччина зазнала перших втрат у ході операції "Щит Євфрату" в Сирії

Поранених вертольотами евакуювали на турецьку територію, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У повідомленні агентства "Анадолу" говориться, що це перший загиблий турецький солдат в ході операції "Щит Євфрату", розпочатої збройними силами Туреччини 24 серпня.

Читайте такожКількість загиблих поліцейських внаслідок вибуху у Туреччині зросла до 11 осіб

Бійці збройного крила сирійської курдської партії "Демократичний союз" атакували турецькі танки в районі міста Джараблус, який до недавнього часу перебував у руках екстремістської організації "Ісламська держава".

Турецькі військові у відповідь обстріляли позиції курдських повстанців.

Починаючи операцію "Щит Євфрату", Туреччина оголосила, що вона спрямована як проти ІД, так і проти курдів.

Анкара прагне не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії в прикордонних з Туреччиною районах. Турецький уряд вважає збройні формування курдів терористичними організаціями, незважаючи на те, що деякі з них користуються підтримкою США, союзника Туреччини по НАТО.

Турецька армія підтримує танками, спецназом і авіацією дії Вільної сирійської армії, яка воює проти ІД, а також проти урядових військ Сирії і курдів.