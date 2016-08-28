Росія перекинула до окупованого Криму додаткові війська

Росія в рамках раптової перевірки боєготовності військ перекинула на полігони в окупованому Криму і Краснодарському краї підрозділи ВДВ, а також морської піхоти Каспійської флотилії.

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Про це повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ, передає ТАСС.

"Підрозділи з'єднання ВДВ з Волгоградської області здійснили 1200-кілометровий марш комбінованим способом і прибули на полігон "Опук" (Крим), де приступили до інженерного обладнання, організації охорони та оборони нового району зосередження та підготовки до виконання навчально-бойових завдань", - йдеться в повідомленні.

Також бригада морської піхоти передислокована на полігон "Раєвський" в Краснодарському краї.

Перевірка боєготовності ЗС РФ проходить з 25 по 31 серпня. Беруть участь війська Південного, Центрального і Західного військових округів, а також Північний флот, Чорноморський флот і Каспійська флотилія, Повітряно-космічні сили та Повітряно-десантні війська.