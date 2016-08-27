Раптова перевірка військ в РФ: авіацію перекидають до прикордонного з Україною військового округу
Екіпажі Повітряно-космічних сил Західного і Центрального військових округів РФ приступили до перебазування авіаційної техніки на оперативні аеродроми прикордонного з Україною Південного військового округу в рамках раптової перевірки боєготовності військ РФ.
"Літаки винищувальної і бомбардувальної авіації, а також транспортно-бойові і ударні вертольоти виконають переліт на відстані від 500 до 2500 кілометрів", — повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.
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Літаками Іл-76 військово-транспортної авіації виконується перекидання інженерно-технічного складу авіаційних підрозділів, аеродромної та спеціальної техніки.
Як зазначається, після перебазування авіаційні підрозділи РФ увійдуть до складу оперативного авіаційного угруповання під єдиним командуванням і приступлять до виконання завдань за призначенням.
Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, здійснюється раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.
25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій». Перевірка буде проводитися до 31 серпня.