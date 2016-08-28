Росія зняла заборону на чартери до Туреччини

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, що скасовує обмеження на чартерне авіасполучення між Росією і Туреччиною. Відповідний документ опублікований у неділю, 28 серпня, на сайті уряду РФ, передає Lenta.ru.

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Підпункт постанови кабміну від 30 листопада 2015 року, що забороняє польоти чартерів до Туреччини, відтепер викладено в такій редакції: «Прийняти додаткові заходи, спрямовані на забезпечення транспортної (авіаційної безпеки під час здійснення регулярного повітряного сполучення з Турецькою Республікою».

Крім цього, авіаперевізникам, що здійснюють чартерні рейси між Росією і Туреччиною, рекомендовано забезпечити прийняття додаткових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки.

Рішення уряду прокоментували в Мінтрансі РФ. «Російська авіаційна влада готова негайно забезпечити необхідні умови для здійснення чартерних польотів до Туреччини, в тому числі почати видачу відповідних дозволів російським авіакомпаніям», — заявив міністр транспорту Максим Соколов. За його словами, авіакомпанії вже почали подачу заявок на здійснення нерегулярних рейсів в турецькі аеропорти.

Про зняття заборони на чартери до Туреччини ще 27 серпня повідомляло джерело в Росавіації, однак в уряді тоді заявили, що проект постанови, який знімає ці обмеження ще не підписаний прем'єром.

Після того як у листопаді 2015 року турецькі ВПС збили російський бомбардувальник, який брав участь в операції в Сирії, Москва ввела проти Анкари санкції. Мова йшла, зокрема, про скасування чартерних перевезень та обмеження для туроператорів на продаж путівок в цю країну.