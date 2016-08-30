Вірогідним наступником Карімова є діючий прем'єр Узбекистану - експерт

Про це на своїй сторінці в Facebook написав аналітик Group Da Vinci AG Анатолій Баронін.

"Він близький до родини президента і має найбільш високу позицію в елітних групах", - пише Баронін.

Разом з тим, відповідно до конституції Узбекистану, президентом стане голова сенату Узбекистану Нігматілла Юлдашев, який зайняв цей пост в січні 2015 року.

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"Юлдашев не є публічним політиком, і очевидно, його вибір на другу посаду в країні пов'язаний з близькістю до Карімову", - зазначає Баронін.

За його словами, подальша ситуація в Узбекистані буде залежати від здатності Юлдашева утримати контроль над силовиками і запобігти спробі захоплення влади в країні конкурентними силами, наприклад, головою Ради нацбезпеки Рустамом Іноятовим, віце-прем'єром Рустамом Азімовим і представниками регіональних кланів.

Ймовірність дестабілізації ситуації в країні, за словами Бароніна, оцінюється в 60%.

Як повідомляв УНІАН, джерела видання "Фергана" повідомили про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова. Вдень 28 серпня уряд Узбекистану розповсюдило офіційну заяву про те, що президент «перебуває на стаціонарному лікуванні». Згодом донька Карімова повідомила, що у нього стався інсульт.

Пізніше джерело в апараті президента Узбекистану спростувало інформацію про його смерть заявивши, що він як і раніше знаходиться в лікарні, однак правозахисники стверджують зворотнє.