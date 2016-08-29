Помер президент Узбекистану Іслам Карімов - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Фергана з посиланням на неназвані джерела.

Смерть Іслама Карімова, за даними джерел видання, настала о 15.35 за місцевим часом.

Ніяких відомостей від офіційної влади Узбекистану на цей рахунок поки не надходило.

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Вдень 28 серпня уряд Узбекистану розповсюдив офіційну заяву про те, що президент «перебуває на стаціонарному лікуванні». Пізніше донька Карімова повідомила, що у нього стався інсульт.

"Через мозковий крововилив, який стався в суботу зранку він госпіталізований і перебуває у реанімаційному відділенні", - написала Лола Карімова-Тілляєва на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, його стан оцінювався як стабільний.

Лола Карімова також попросила поважати право сім'ї узбецького президента на приватне життя.

Як зазначає Медуза, за більш ніж 26 років, що Іслам Карімов перебуває при владі в Узбекистані, по державному телебаченню вперше повідомили, що президент перебуває на лікуванні. Такого не було ніколи: чутки про хвороби і самопочуття Карімова ніколи не коментувалися ні офіційно, ні в державних ЗМІ.

Іслам Карімов був єдиним керівником незалежного Узбекистану з 1991 року. До цього протягом двох років він був першим секретарем ЦК Компартії Узбецької РСР.