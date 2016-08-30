Парламент Естонії не зміг обрати президента з другої спроби

За підсумками таємного парламентського голосування кандидат від реформістів Сійм Каллас отримав 45 голосів, центристка Майліс Репс - 32, і підтриманий IRL і Вільної партією Аллар Йикс – 21, повідомляє Postimees. В одному бюлетені не заповнена жодна графа.

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Згідно з повідомленням, за підсумками голосування сьогодні програв Аллар Йикс, в той час як кандидати від реформістів і центристів збільшили число своїх прихильників.

Таким чином, як наголошується, що передбачається третій тур голосування в парламенті, який відбудеться сьогодні о 16.00. У нього проходять два найбільш сильних кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у другому турі, тобто Сійм Каллас і Майліс Репс.

Якщо і в третьому турі президент обраний не буде, це питання буде вирішувати колегія вибірників.