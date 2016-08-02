Опитування: Клінтон впевнено випереджає Трампа

Про це свідчить опитування громадської думки, проведене компаніями CNN і ORC International, передає Lenta.ru.

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За результатами досліджень, якщо б президентські вибори відбулися у період з 29 по 31 липня, то за Клінтон проголосували б 52% американців, а за Трампа - лише 43%.

Це одне з перших опитувань, проведених після з'їзду Демократичної партії, який відбувся з 25 по 28 липня в Пенсільванії.

Раніше 25 липня незабаром після з'їзду Республіканської партії опитування тих же компаній показало, що Трамп був популярнішим за свою суперницю на 3%.

Як повідомляв УНІАН, раніше брати Кох, одні з найбагатших людей США та найбільших спонсорів Республіканської партії, відмовили у підтримці Трампу.