Обама і Ердоган обговорять екстрадицію Гюлена на саміті G20

15:22, 31 серпня 2016
Світ
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Президенти США і Туреччини Барак Обама і Реджеп Таїп Ердоган обговорять можливість екстрадиції турецького опозиціонера Фетхуллаха Гюлена на саміті країн G20 в Китаї.

REUTERS

Про це заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Бі-бі-сі. "В ході переговорів в Китаї, звичайно, буде обговорюватися питання про екстрадицію Гюлена. Ми чекаємо цього... Зараз робота в цьому напрямку ведеться", - сказав Калин.

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Турецька влада називає Фетхуллу Гюлена, який  проживає в США, організатором недавньої спроби військового перевороту в країні. Сам він стверджує, що абсолютно непричетний до цього.

У своїй колонці для французького видання Monde Гюлен заявляв, що якщо хоча б десята частина звинувачень проти нього буде доведена, то він готовий повернутися в Туреччину і відбути найсуворіше покарання.

Фетхуллаха Гюлен вважається в Туреччині другою за впливовістю людиною після президента Ердогана. Вони були соратниками, коли останній прийшов до влади, однак потім їх шляхи розійшлися.

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