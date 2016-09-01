Клінтон: США будуть ставитися до кібератак як до будь-яких інших нападів

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ставши президентом, я дам зрозуміти, що Сполучені Штати будуть ставитися до кібератак, як до будь-яких інших нападів. Ми будемо готові до серйозних політичних, економічних і військових заходів", - заявила вона.

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Клінтон також заявила, що США повинні очолити процес встановлення правил кіберпросторі. "Якщо Америка цього не зробить, зроблять інші", - підкреслила вона.

Виступаючи на національному з'їзді ветеранської організації "Американський легіон", Клінтон знову поклала на Росію провину за злом поштових серверів Національного комітету Демократичної партії і, можливо, серверів з інформацією про вибори.