Клінтон звинуватила спецслужби Росії в кібератаці на сервери Демократичної партії США

Про це заявила кандидат у президенти Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, передає Reuters. При цьому вона звинуватила її суперника від Республіканської партії Дональда Трампа в демонстрації підтримки президента Росії Володимира Путіна.

Читайте такожШтаб Клінтон атакували імовірно російські хакери - The New York Times«Ми знаємо, що російські спецслужби зламали DNC, і ми знаємо, що це вони влаштували витік великої кількості листів, і ми знаємо, що Дональд Трамп продемонстрував дуже тривожну готовність підтримати Путіна», - наводить агентство слова Клінтон в інтерв'ю Fox News Sunday.

Як зазначає РБК, розвідслужби США зараз з'ясовують, хто організував витік листів керівництва Демпартії, що спричинило резонансний скандал.

Джерела телеканалу ABC News, які обіймали посади в спецслужбах США, розповіли, що Агентство національної безпеки вже веде роботу щодо двох пов'язаних з російським урядом хакерських груп. Мета - визначити, чи відповідають вони за атаки на структури, пов'язані з Демократичною партією США.

За останні кілька днів надійшли повідомлення про три кібератаки на мережі демократів. Результатом першої стала публікація 22 липня тисяч листів керівництва Демпартії на порталі WikiLeaks.

Ще в червні 2016 року експерти з комп'ютерної безпеки заявили про проникнення в мережу штаб-квартири демократів угруповань, імовірно пов'язаних з Росією. Усуненням проблеми займалася компанія CrowdStrike. Її представники заявили, що йдеться про об'єднання Cozy Bear і Fancy Bear. Причому фахівці вказували на можливий зв'язок хакерів з російськими ФСБ і ГРУ.

В ході другої атаки хакери зламали мережі комітету Демократичної партії щодо виборів у конгрес, тоді ж повідомлялося, що за кібератакою можуть стояти російські хакери.

Повідомлення про останнє за часом проникнення в мережу демократів надійшло в ніч на суботу, 30 липня. Цього разу хакери зламали комп'ютерну мережу передвиборного штабу кандидата в президенти США Гілларі Клінтон.