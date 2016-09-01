Лавров вважає, що розмови про ізоляцію вигнаної з G8 Росії "смішні"

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи в четвер перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ), повідомляє РБК.

«Я не бачу передумов, щоб друге видання холодної війни стало реальністю», — сказав Лавров.

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Разом з тим він визнав, що «дуже важко» порівнювати ситуацію середини минулого століття з нинішньою, які, на думку міністра, «кардинально відрізняються одна від одної».

Він також назвав «смішними» розмови про ізоляцію Росії, оскільки, за його словами, «80% населення світу живе в країнах, які розділяють наші підходи і хочуть справедливості в міжнародних справах».