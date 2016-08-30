У НАТО звернули увагу на зростання кількості "перевірок боєготовності" в Росії

Це погіршує її відносини з НАТО, заявив заступник генерального секретаря союзу Александр Вершбоу, передає Радіо Свобода.

За останні два роки було понад десяток таких навчань, сказав він у перебігу відвідин Румунії.

Він нагадав, що в НАТО таких перевірок не влаштовували жодного разу від часів кінця Холодної війни.

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За словами Вершбоу, в НАТО хотіли б підвищити прозорість і передбачуваність у відносинах із Росією, які нині «дуже незадовільні», і стабілізувати їх.

Але, наголосив чільник НАТО, якщо Москва теж зацікавлена у стабільності й передбачуваності, то такі "перевірки боєготовності" не ведуть до цієї мети.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня, 25 серпня, Росія оголосила про чергові так і неоголошені навчання на суші і в Чорному та Каспійському морях. Це посилило занепокоєння в Україні і на Заході з приводу можливих справжніх намірів Москви.