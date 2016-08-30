У НАТО звернули увагу на зростання кількості "перевірок боєготовності" в Росії
У Північноатлантичному союзі звернули увагу, що Росія дедалі частіше влаштовує не оголошені заздалегідь військові навчання під приводом перевірок боєготовності своїх військ.
Це погіршує її відносини з НАТО, заявив заступник генерального секретаря союзу Александр Вершбоу, передає Радіо Свобода.
За останні два роки було понад десяток таких навчань, сказав він у перебігу відвідин Румунії.
Він нагадав, що в НАТО таких перевірок не влаштовували жодного разу від часів кінця Холодної війни.
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За словами Вершбоу, в НАТО хотіли б підвищити прозорість і передбачуваність у відносинах із Росією, які нині «дуже незадовільні», і стабілізувати їх.
Але, наголосив чільник НАТО, якщо Москва теж зацікавлена у стабільності й передбачуваності, то такі "перевірки боєготовності" не ведуть до цієї мети.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня, 25 серпня, Росія оголосила про чергові так і неоголошені навчання на суші і в Чорному та Каспійському морях. Це посилило занепокоєння в Україні і на Заході з приводу можливих справжніх намірів Москви.