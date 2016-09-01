Французьких школярів навчатимуть поведінки в разі нападу терористів

Школярів навчать ховатися, тікати і допомагати один одному. Щороку будуть проводитися три вчення, на яких відпрацюють дії вчителів та учнів під час можливих нападів на школи, повідомляє Бі-бі-сі.

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Також посилені заходи безпеки на входах до школи.

Нові заходи співпали з масштабними реформами в сфері освіти, які введені у Франції, незважаючи на численні акції протесту.

У Франції діє надзвичайний стан з часу нападів ісламістів в Парижі в листопаді 2015 року, жертвами яких стали 130 осіб.

Ісламіст в Ніцці вбив 86 осіб. Також двоє джихадистів вбили священика в передмісті Руана.

Президент Франції Франсуа Олланд написав у "Фейсбуці", що "нинішні обставини виправдовують введення заходів безпеки".

Посилені заходи безпеки вимагають від керівництва шкіл створити оперативні штаби і підготувати списки номерів екстреного зв'язку. У школах будуть посилені заходи безпеки на вході і організовано регулярне патрулювання територій, а учні повинні знати, як вести себе у випадку нападів.

Заходи безпеки у французьких школах були посилені після нападів 13 листопада, проте найбільше питання у зв'язку з введенням трьох навчань на рік - як підготувати маленьких дітей до кризових ситуацій, не травмуючи їхню психіку.

Вчителям пропонується грати з дітьми в ігри, які навчать малюків безшумно і швидко ховатися:

Гра "король тиші"

Хованки в коробках, щоб навчитися не боятися темряви

Швидке переміщення зі шкільного майданчика в будівлю школи

У підлітків у французьких школах завдання серйозніше. Вони включають в себе надання екстреної медичної допомоги. Директор однієї з французьких шкіл сказав в інтерв'ю французькому телебаченню, що батьків вже не пускають всередину шкільних будівель, однак відрядити до кожної школи поліцейського неможливо.

У французьких школах також серйозні зміни внесені в навчальну програму. Найбільш радикальні зміни відбуваються в коледжах, де навчаються діти від 11 до 15 років. Більше предметів, в яких поєднано навчання таких дисциплін, як здоров'я, екологія і стародавня культура

Вивчення другої сучасної іноземної мови починається у віці 11-12 років

Латинь та давньогрецьку мови не будуть, як планувалося, виведені за рамки шкільної програми, але їх замінить предмет "стародавні мови".