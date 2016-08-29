Заборона на буркіні у Франції буде "антиконституційною" – голова МВС

В інтерв’ю одному з французьких видань міністр заявив, що ухвалення такого закону може призвести до "непоправної напруженості" у Франції, передає радіо "Свобода".

Читайте такожВищий адмінсуд Франції скасував заборону на носіння буркіні

26 серпня Вищий адміністративний суд Франції припинив дію заборони на буркіні, допоки не буде ухвалена постанова суду про законність його носіння.

Питання щодо заборони на носіння буркіні викликало затяті суперечки про права жінок, які суворо охороняються у світській Франції.

Близько 30 французьких курортів нещодавно заборонили жінкам носити купальники, які повністю прикривають тіло, на своїх пляжах.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі став одним з натхненників відповідної заборони.