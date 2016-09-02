Масштабні акції протесту у Венесуелі: фоторепортаж Reuters
08:45, 02 вересня 2016Світ
11493 1
Венесуельська опозиція вивела на вулиці столиці країни Каракаса тисячі людей, що вимагають референдуму про відкликання президента Ніколаса Мадуро.
REUTERS
Опозиція вимагає якнайшвидшого проведення референдуму, спрямованого на відставку президента Ніколаса Мадуро.
Читайте такожПрезидент Венесуели відклав референдум про свою відставку
Венесуела знаходиться в глибокій економічній кризі, причиною якої противники Мадуро вважають його неефективну політику.
Уряд, у свою чергу, звинувачує опозицію у спробі таким чином зробити переворот в країні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter