Масштабні акції протесту у Венесуелі: фоторепортаж Reuters

Венесуельська опозиція вивела на вулиці столиці країни Каракаса тисячі людей, що вимагають референдуму про відкликання президента Ніколаса Мадуро.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter