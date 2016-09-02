У Венесуелі опозиція почала масові акції з вимогою відставки президента (фото)

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Учасники акції одягнені в білий одяг і тримають плакати, які свідчать "Час змін". Крім того, демонстрації заплановані і в центрі міста.

Опозиція вимагає якнайшвидшого проведення референдуму, спрямованого на відставку президента Ніколаса Мадуро.

Венесуела знаходиться в глибокій економічній кризі, причиною якого противники Мадуро вважають його неефективну політику.

Уряд, у свою чергу, звинувачує опозицію у спробі таким чином зробити переворот в країні.

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"Якщо вони щось задумали, планують путч або насильство, то уряд дасть несподівану і нищівну відповідь", - сказав Мадуро.

Прихильники президента вже заявили, що проведуть відповідні акції.

В одному лише районі Чака в Каракасі 500 співробітників поліції будуть забезпечувати безпеку під час акції протесту опозиції.

Крім того, кілька опозиційних політиків були затримані напередодні початку демонстрації.

Лідер опозиції Енріке Капрілес висловив надію на те, що протести на вулицях Каракаса будуть мирними.

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"Всі, хто хочуть змін в країні і вийшли сьогодні на вулиці, не налаштовані на насильство. Ми вимагаємо проведення референдуму, який поклав би край тій катастрофі, яка відбувається у владі", - сказав він.

Прихильник президента Діосдадо Кабельо в свою чергу висловив сподівання, що опозиція усвідомлює реальний стан справ.

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"Ніколас Мадуро - президент, і ми говоримо вам, що Ніколас не збирається нікуди йти, він продовжить бути президентом", - сказав Кабельо.

Лідери опозиції сподіваються, що акція протесту змусить виборчі органи запустити петицію, необхідну для якнайшвидшого проведення референдуму.