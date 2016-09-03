Для кібератак проти США, України, Німеччини використовувалася одна IP адреса - ЗМІ

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на видання Politico.

Як повідомляється, фірма ThreatConnect, що займається питаннями кібербезпеки, розслідувала злами електронної бази виборців, що відбулися нещодавно в двох американських штатах. Одна з IP-адрес 5.149.249.172 виявилася спільною із тією, яку було використано у ході кібератак в Україні, Туреччині та Німеччині раніше цього року.

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"Раніше ФБР розповсюдило у США повідомлення з переліком усіх IP-адрес, із яких було здійснено кібернапади, та закликало відслідковувати ознаки зламу систем за тією ж схемою", – розповідає автор матеріалу.

У компанії TreatConnect, яка повідомляє про отримання доказів використання єдиної IP адреси у випадках кібератак у США, Туреччині, Німеччині та Україні повідомили, що проаналізована хакерська кампанія "має усі ознаки характерного для Росії способу здійснення подібних злочинів".

"Попередження розповсюджене ФБР викликало спалах побоювань у США, що мішенню іноземних хакерів стануть недофінансовані провінційні виборчі штаби кандидатів у президенти, адже раніше хакери вже здійснили злам системи Демократичного національного комітету та інших американських політичних організацій", – пояснює видання.