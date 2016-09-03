Влада Філіппін назвала винних у вибуху на ринку в Давао

Влада Філіппін заявила, що вибух в місті Давао на півдні країни влаштувала організація "Абу Сайяф", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В результаті нападу 2 вересня щонайменше 14 людей загинули і десятки були поранені. Президент Філіппін Родріго Дутерте, який народився у Давао, назвав подію беззаконням.

Вибух стався близько 11 вечора за місцевим часом (18 година за Києвом) на жвавому ринку недалеко від фешенебельного готелю. У момент вибуху президент перебував у місті, проте в результаті вибуху не постраждав.

Представник "Абу Сайяф" заявив про відповідальність угруповання за напад відразу після нього, проте влада повідомила, що за вибухом, можливо, стояли наркокартелі.

Давао знаходиться в південному регіоні Мінданао, де ісламісти протягом десятиліть борються за незалежність. Однак в останні роки в місті в основному було спокійно.

Вважається, що в "Абу Сайяф" входять близько 400 осіб, і з 2014 року декілька її осередків присягнули на вірність організації "Ісламська держава".

На рахунку угруповання "Абу Сайяф", яку США і Євросоюз внесли в перелік міжнародних терористичних організацій, десятки найбільших терактів на Філіппінах.