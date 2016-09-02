Внаслідок вибуху на одному з ринків на Філіппінах загинуло 10 людей

Ще 60 - поранено, заявив речник президента країни Родріго Дутерте Ернесто Абелла, передає українська редакція "Німецької хвилі". Причини вибуху та точна кількість загиблих на даний момент невідомі. Поліція повідомила про "щонайменше 30 поранених" та десять загиблих.

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Глава держави, який до цього тривалий час був мером Давао, перебуває у безпеці, заявив віце-мер міста, син Дутерте - Паоло. Містом Давао зараз керує донька президента, Сара Дутерте-Карпіо.

Дутерте обійняв свою посаду в кінці червня. Відтоді триває жорстка кампанія з протидії наркоторгівлі. За даними поліції, близько 1900 людей були вбиті під час урядової кампанії з припинення нелегальної торгівлі наркотиками.