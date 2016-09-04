Путін та Ердоган провели закриті переговори перед самітом "двадцятки"

Володимир Путін та Реджеп Тайіп Ердоган напередодні саміту «великої двадцятки» у Китаї обговорили відновлення відносин двох країн. Двогодинні переговори відбулись в готелі Шангрі в закритому для преси режимі, повідомляє «Анадолу».

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«Належить ще багато зробити, щоб повністю відновити співпрацю у всіх областях», – сказав Путін після зустрічі, цитує його «Радіо Свобода».

При цьому російський лідер додав, що «ми можемо йти вперед на нашому шляху співпраці», щойно ситуація в Туреччині буде «повністю нормалізована».

Ердоган у свою чергу сказав, що він разом із Путіним вдасться до «певних заходів» для поліпшення двосторонніх зв’язків, зокрема, в спільному проекті «Турецький потік», метою якого є збільшення експорту російського газу на південь Європи через територію Туреччини.

Як відомо, стосунки Туреччини та Росії сильно погіршились після того, як Туреччина збила російський Су-24, що порушив її повітряний простір з боку Сирії у листопаді 2014 року.