Можливість ЄС приймати нових біженців майже досягла межі - Туск

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Гуанчжоу (Китай) перед початком саміту "Великої двадцятки".

"Практичні можливості Європи приймати нові хвилі біженців, не кажучи вже про нерегулярних економічних мігрантів, близькі до (своїх) меж", - заявив Туск.

За його словами, криза мігрантів та біженців є глобальним викликом, який вимагає рішень від міжнародної спільноти з дотриманням відповідальності та солідарності.

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При цьому Туск заявив, що в умовах безпрецендентної кількості переміщених осіб, число яких складає 65 мільйонів людей, "Велика двадцятка" повинна набагато відповідальніше реагувати на цю проблему.

"Тільки глобальні зусилля на підтримку біженців та приймаючих громад зможуть принести результат. Саме тому ми хочемо заохотити наших партнерів збільшити гуманітарну допомогу та допомогу на розвиток і розселення біженців", - сказав він.

У зв'язку з цим президент Європейської Ради висловив переконання, що світова спільнота повинна усунути корінні причини, які змушують мільйони людей залишати рідні домівки та шукати притулок деінде.