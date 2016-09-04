Мей поспілкувалася з Путіним: хоче "відвертого" діалогу, а той сподівається на "вищі відносини"

Як повідомляє Reuters, Мей та Путін поспілкувалися у кулуарах саміту "Великої двадцятки" у Китаї.

Британія та РФ зауважили, що сподіваються на покращення двосторонніх відносин за допомогою діалогу.

Відносини Лондона та Москви стали напруженими через розбіжності щодо України та Сирії, а також через невдоволення Британії збільшенням випадків польотів російських бомбардувальників дальнього радіусу дії поблизу британського повітряного простору.

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Мей сказала, що сподівається на відкритий діалог з Росією.

"У той час, коли я визнаю, що будуть деякі розбіжності поміж нами, існують деякі складні та серйозні сфери занепокоєння та проблеми для обговорення. Я сподіваюсь, що ми зможемо мати відверті та відкриті відносини та діалог", - заявила вона.

В свою чергу Путін, посилаючись на рішення Британії вийти з Європейського Союзу, сказав, що "усі розуміють, що ви та ваша команда стикаєтесь зі складними викликами".

"Ми бажаємо вам успіху та сподіваємося, що нам вдасться вивести наші двосторонні відносини на вищий рівень, ніж вони є зараз", - наголосив Путін.