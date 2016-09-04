Мей: Британія не проводитиме ще один референдум щодо членства в ЄС

Про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом США Бараком Обамою у Гуанчжоу (Китай) перед початком саміту "Великої двадцятки".

"Так, Brexit дійсно означає вихід Британії з ЄС. 23 червня народ Сполученого Королівства проголосував, щоб Британія залишила Європейський Союз. Уряд поважає це рішення, і ми поважаємо побажання людей, і ми реалізуємо це на практиці. Тому другого референдуму не буде", - зауважила Мей.

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"Сполучене Королівство залишить Європейський Союз", - наголосила вона.

Також Мей додала, що, зважаючи на вихід з ЄС, Британія дивитиметься на нові можливості для створення торговельних відносин по усьому світу.